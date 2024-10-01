Запад из-за провала на Украине хочет ослабить авторитет РФ в странах глобального Юга — СВР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Британия из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга любыми средствами. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

«По поступающим в СВР данным, руководство США и Великобритании, сознавая провал своего курса на нанесение стратегического поражения России в конфликте на Украине, уделяют особое внимание подрыву авторитета нашей страны в государствах глобального Юга. В ход идут любые подлости и все чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке», — сообщили в СВР.