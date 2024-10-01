Почти половина ипотечников погасят долг после 65 лет — ЦБ РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент плавного погашения долга превысит 65 лет в первой полугодии 2024 г. достигла 48%, что на 14 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п. п. за год), увеличилась до 48% от общего объема выдач. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте более 60 лет составляет 67% (+15 п. п. за год)», — отмечается в документе. При этом за год доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года увеличилась на 6,8 п. п., а сроком от 25 до 31 года — на 4,2 п. п.