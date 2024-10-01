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В ближайшее часы Иран может атаковать Израиль ракетами и дронами - СМИ

19:10 01.10.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС

Иранские военные намерены в ближайшие часы нанести серию ударов по Израилю, используя для этого дроны и ракеты, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times со ссылкой на неназванных американских и израильских официальных лиц.

"Американские и израильские официальные лица утверждают, что Иран в ближайшие часы начнет удары по Израилю. Это произойдет после того, как израильские военные начали сухопутную операцию в Ливане в ночь на вторник", - пишет газета.

По словам собеседников издания, "иранская атака может сочетать применение беспилотников и ракет".

Жители центральной части Израиля, включая Тель-Авив, должны в ближайшее время находиться рядом с убежищами. Такое предписание распространило тыловое командование израильской армии, - пишет ТАСС.

В заявлении отмечается, что оно касается всей территории округа Дан, к которому относится и Тель-Авив. Армия требует от местных жителей «оставаться вблизи защищенного пространства до особого распоряжения», говорится в сообщении.

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