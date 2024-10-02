Китай будет вместе с РФ обеспечивать мир и стабильность на планете — Си Цзиньпин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай будет объединенными усилиями с Россией вносить вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов вместе с президентом [РФ Владимиром] Путиным <…> постоянно расширять всестороннее практическое сотрудничество между двумя государствами, совместными усилиями способствовать высококачественному развитию и модернизации обеих стран, вносить новый вклад в сохранение мира и стабильности на планете, содействовать формированию судьбоносного человеческого сообщества», — подчеркнул он в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия двусторонних дипломатических связей.