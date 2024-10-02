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Ограничение миграции станет одной из основных тем саммита ЕС — Politico

12:32 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран ЕС на саммите объединения в октябре подробно обсудят вопросы ограничения миграции, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов сообщества.

По его данным, в ходе мероприятия руководители стран ЕС обсудят, каким образом можно ограничить число прибывающих мигрантов, а также как убедить страны, не входящие в ЕС, не допускать их проникновения на территорию объединения. Кроме того, лидеры рассмотрят вопрос сокращения сроков депортации иностранцев, незаконно проживающих в Европе. По информации Politico, эти же темы будут доминировать в повестке грядущей встречи глав МВД стран ЕС.

Как пояснил собеседник издания, наметившийся в сообществе отход от политики открытых границ, за которую, в частности, выступала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, объясняется запросом европейских избирателей. «Это как раз то, что не дает лидерам [ЕС] спать по ночам <…>», — добавил он.

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