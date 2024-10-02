Минобороны РФ сообщило об освобождении Верхнекаменского ДНР

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13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Врехнекаменское Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.