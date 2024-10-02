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НОВОСТИ

ВСУ выходят из Угледара, признали в командовании войск «Хортица»

14:32 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска выходят из Угледара, признала оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара», — говорится в телеграм-канале группировки.

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