ВСУ выходят из Угледара, признали в командовании войск «Хортица»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска выходят из Угледара, признала оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара», — говорится в телеграм-канале группировки.