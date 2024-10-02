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НОВОСТИ

США раздувают конфликт с РФ, который может уничтожить все живое — Такер Карлсон

15:00 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необдуманные шаги Вашингтона, провоцирующие напряженность в отношениях с Москвой, могут привести к ядерному конфликту, который уничтожит все живое на планете. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию The American Conservative.

Как считает Карлсон, многие в США не понимают, что Вашингтон, по сути, находится в состоянии «горячей войны» с Россией, а рост напряженности может вылиться в «обмен ядерными ударами», в результате которого «возникнет цепная реакция, которая уничтожит весь мир». «Через год никого не останется в живых, если мы продолжим, словно во сне, двигаться в сторону более масштабной войны с Россией», — подчеркнул он.

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