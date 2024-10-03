Китайско-российские отношения переживают лучший период в истории — Ван И

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНР, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ван И в статье для центральной китайской газеты «Жэньминь жибао» к 75-летию установления дипломатических отношений между КНР и РФ выразил мнение, что китайско-российские отношения переживают лучший период в истории.

«Китайско-российские отношения в новую эпоху переживают лучший период в истории», — говорится в статье. В марте прошлого года и мае этого года, напоминает автор, после того как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин были переизбраны на свои посты, они оба посетили с первыми государственными визитами соответственно Россию и Китай, продолжая добрую традицию обмена мнениями между главами государств КНР и РФ.

В текущий период, полный исторических перемен, указывает глава МИД КНР, «обе стороны неизменно твердо поддерживали друг друга в отстаивании их основных интересов, помогая друг другу следовать по пути развития, соответствующему их собственным национальным условиям, и стремясь совместно реализовать свое развитие и возрождение».