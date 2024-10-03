Китайско-российские отношения переживают лучший период в истории — Ван И
10:05 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел КНР, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ван И в статье для центральной китайской газеты «Жэньминь жибао» к 75-летию установления дипломатических отношений между КНР и РФ выразил мнение, что китайско-российские отношения переживают лучший период в истории.
«Китайско-российские отношения в новую эпоху переживают лучший период в истории», — говорится в статье. В марте прошлого года и мае этого года, напоминает автор, после того как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин были переизбраны на свои посты, они оба посетили с первыми государственными визитами соответственно Россию и Китай, продолжая добрую традицию обмена мнениями между главами государств КНР и РФ.
В текущий период, полный исторических перемен, указывает глава МИД КНР, «обе стороны неизменно твердо поддерживали друг друга в отстаивании их основных интересов, помогая друг другу следовать по пути развития, соответствующему их собственным национальным условиям, и стремясь совместно реализовать свое развитие и возрождение».
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