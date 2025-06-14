Власти Ирана сообщили о незначительном ущербе от атаки Израиля на атомном объекте Фордо
10:50 14.06.2025 Источник: Интерфакс
Иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо, сообщает в субботу агентство "Мехр".
"На территории объекта Фордо зафиксировали ограниченный урон в нескольких местах", - заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
По его словам, из пострадавших частей завода уже вывезли все оборудование. "Существенного ущерба не было, угрозы утечек опасных веществ нет", - добавил Камальванди.
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