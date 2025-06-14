У Ирана пока нет решения, продолжать ли переговоры по атомной программе с США
14:00 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, который был запланирован на 15 июня, пока не отменен. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.
«Пока неясно, какое решение мы примем в воскресенье по этому поводу», — приводит слова дипломата агентство NourNews. Ранее Багаи заявил, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном стали бессмысленными.
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