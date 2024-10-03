ВСУ потеряли более 60 человек при попытке прорваться через границу РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 человек в результате неудачной попытки прорваться через границу России в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль», — сообщили в Минобороны.