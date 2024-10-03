0
0
146
НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 60 человек при попытке прорваться через границу РФ

16:00 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 человек в результате неудачной попытки прорваться через границу России в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль», — сообщили в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.10.2024
Большой театр вводит именные билеты
0
28
16:32 03.10.2024
Порядка 100 госуслуг к 2030 году планируется оказывать автоматически
0
100
16:12 03.10.2024
Словакия хотела бы и дальше получать газ и нефть через Украину — премьер-министр
0
130
15:32 03.10.2024
В школах Украины под запретом будет только русский язык — законопроект
0
216
15:12 03.10.2024
Условием вступления в БРИКС является неприсоединение к санкциям — Рябков
0
259
15:00 03.10.2024
Армия Израиля сообщила о новых обстрелах севера страны, засечено более 45 ракет
0
239
14:32 03.10.2024
Спасти Украину после неудач на фронте может только чудо, считает генерал ВСУ в отставке
0
316
14:12 03.10.2024
Два украинских БПЛА нейтрализованы в небе над Курской областью
0
260
14:00 03.10.2024
Армия Израиля ликвидировала в Газе двух членов политбюро ХАМАС
0
286
13:48 03.10.2024
Музыкальный фестиваль «Белый пароход» в Самаре завершился большим концертом
0
257

Возврат к списку