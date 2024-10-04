Израиль нанес удар по бункеру «Хезболлах», чтобы уничтожить преемника Насруллы — NYT
12:20 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне нанесла удар по подземному бункеру шиитского движения «Хезболлах» в Ливане в попытке уничтожить его нового генерального секретаря Хашема Сафи ад-Дина, который сменил Хасана Насруллу. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По ее информации, в этом бункере в пригороде Бейрута проходило заседание высокопоставленных представителей движения.
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