ЕС приостановил встречи с руководством Грузии — посол Евросоюза в Тбилиси
13:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз принял решение о приостановке встреч на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения. Об этом сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
«В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами — членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории. И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии», — сказал Герчинский.
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