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НОВОСТИ

Израиль продолжит операцию до уничтожения военных целей «Хезболлах» — глава Минобороны

14:12 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль действует в нескольких деревнях на юге Ливана и продолжит операцию до уничтожения всех военных объектов движения «Хезболлах», с которых планировались атаки на еврейское государство. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант во время посещения северной границы страны.

«Мы действуем в нескольких деревнях, и этот процесс будет продолжаться везде, где это необходимо, чтобы уничтожить все объекты, с которых движение „Хезболлах“ планировало осуществлять атаки», — заявил он.

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