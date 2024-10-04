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Литва первой в ЕС объявила иранский КСИР террористической организацией

17:12 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва первой в Евросоюзе объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией. Об этом решении Сейма (парламента) сообщил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Эмануэлис Зингерис.

«Мы первыми в ЕС выступили с заявлением о террористическом характере данной организации», — заявил он.

Как отметил председатель комитета, вслед за этой оценкой законодателей последуют организационные выводы. «Теперь МВД предстоит следить, чтобы члены террористического корпуса не пересекали границу Литвы», — пояснил Зингерис.

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