Серию авиаударов по Йемену нанесли США и Великобритания - СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по территории Йемена, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.



По его сведениям, атаке подверглись йеменская столица Сана, а также города Ходейда, Дамар и Эль-Байда. Всего в пятницу вечером силы коалиции нанесли не менее 15 ударов по йеменской территории, из которых 7 были зафиксированы в Ходейде, расположенной на берегу Красного моря. Телеканал утверждает, что целью атаки стали в числе прочего объекты инфраструктуры. Информация о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.



Как отмечает телеканал Al Mayadeen, нескольким ударам подвергся международный аэропорт Ходейды, который не функционирует с 2015 года, но может использоваться в качестве военной базы хуситов. Телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что коалиция атаковала военные объекты хуситов — оружейные мастерские в Сане и Ходейде, а также полевой лагерь повстанцев в Дамаре.



