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НОВОСТИ

Для ведения каналов в соцсетях РФ с аудиторией более 10 тыс. человек созданы правила

21:15 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ и Роскомнадзор подготовили проекты документов, устанавливающие правила верификации владельцев каналов и страниц в соцсетях, количество подписчиков у которых превышает 10 тысяч. Ожидается, что они позволят повысить защиту от интернет-мошенников и сделать еще один шаг в сторону прозрачного и эффективного рынка рекламы в соцсетях. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в комментарии ведомств, новые механизмы помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от аккаунтов-двойников, злоумышленники не смогут похитить страницу верифицированного автора, граждане не будут вовлекаться в мошеннические схемы и направлять деньги сомнительным каналам, а также у пользователей появится простая возможность убедиться, имеют ли они дело с верифицированным источником информации.

Паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тыс. подписчиков, после верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тысяч пользователей. Владелец такого ресурса самостоятельно направляет минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные, либо через портал «Госуслуг», либо через сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети.


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