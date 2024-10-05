Польша начнет строить «Восточный щит» на границах с РФ и Белоруссией уже в этом году
17:00 05.10.2024 Источник: Интерфакс
Строительство оборонительных укреплений Tarcza Wschod ("Восточный щит") начнется до конца текущего года, на проект выделяется более $2,5 млрд, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
"В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов "Щита Востока" на военных полигонах. А в этом году мы начнем строить первые элементы на северной и восточной границах", - сказал замглавы Минобороны Польши, которого цитирует пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что проект предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией.
НОВОСТИ
- 20:15 05.10.2024
- Посол РФ Анатолий Антонов завершил работу в США и возвращается в Москву
- 19:19 05.10.2024
- В Волынской области Украины решили перепроверить все решения медкомиссий по мобилизации
- 16:15 05.10.2024
- Запад уже более года обсуждает «западногерманскую» модель решения кризиса на Украине
- 14:15 05.10.2024
- Израиль уничтожил вероятного преемника Насруллы на посту генсека «Хезболлах» - СМИ
- 13:45 05.10.2024
- Власти Франции планируют дополнительно собрать налогов на 24 млрд евро - СМИ
- 12:45 05.10.2024
- Спикер парламента Турции считает, что США движутся к пересмотру позиции по Украине
- 10:41 05.10.2024
- Столтенберг: Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить…
- 09:15 05.10.2024
- Американцы сравнили объемы финансирования Украины и помощи пострадавшим от урагана «Хелен»
- 09:00 05.10.2024
- Суд арестовал восемь машин и два мотоцикла, которыми фактически пользовался Тимур Иванов
- 22:45 04.10.2024
- С начала эскалации от израильских ударов погибли более 2 тыс. жителей Ливана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать