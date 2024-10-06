Глобальное потепление может привести к появлению пустынь в Южной Европе – эксперт ООН
21:05 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опустынивание грозит странам Южной Европы в случае глобального потепления более чем на 3 градуса по Цельсию. Об этом заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски.
«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — сообщил он в интервью газете The Daily Telegraph. По оценкам эксперта, одним из наиболее негативных последствий глобального потепления может стать формирование жаркого и влажного климата во многих странах, что грозит затруднить ведение некоторых видов экономической деятельности. Так, в этом случае Польша может столкнуться с трудностями при выращивании картофеля, а в Италии могут исчезнуть твердые сорта пшеницы, используемые при производстве макарон.
Ски отметил, что глобальное потепление на 3 градуса по Цельсию может произойти к 2100 году. На этом фоне эксперт считает, что изменение климата перестало быть проблемой будущих десятилетий, так как оно происходит в данный момент, и человечеству необходимо к нему адаптироваться.
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