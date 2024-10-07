На укрепление обороноспособности ресурсы выделяются в первоочередном порядке — Силуанов
14:32 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ресурсы на укрепление обороноспособности России выделяются в первоочередном порядке. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
«Приоритет — укрепление обороноспособности страны. Мы направляем ресурсы на эту задачу в первоочередном порядке. Это было и в 2022–2023 гг., и в текущем году. Такой же подход сохранится и в следующей трехлетке — работаем с учетом текущей потребности наших вооруженных сил», — сказал он.
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