Проблем с финансовым обеспечением семейной ипотеки в 2024–2025 гг. не будет — Силуанов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства текущего года на семейную ипотеку перераспределены между банками, проблем с финансовым обеспечением этого вопроса и в этом, и в следующем годах не возникнет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Валентина Ивановна (спикер Совета Федерации Матвиенко — прим. ТАСС), вы говорили об определенных проблемах и технических сбоях. Деньги перераспределены, оператор наш — ДОМ.РФ — перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату семейной ипотеки. Проблем финансового обеспечения этого вопроса в текущем году и в следующем годах нет», — сказал он.