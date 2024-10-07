Путин проведет встречи с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ — Ушаков

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ 8 октября две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Переговоры анонсировал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президент проведет две двусторонние встречи — с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — рассказал помощник российского лидера.

«Будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — рассказал он. — Россия играет здесь активную позитивную роль».