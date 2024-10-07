0
0
0
НОВОСТИ

Путин проведет встречи с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ — Ушаков

18:40 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ 8 октября две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Переговоры анонсировал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президент проведет две двусторонние встречи — с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — рассказал помощник российского лидера.

«Будут обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — рассказал он. — Россия играет здесь активную позитивную роль».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 07.10.2024
Кандидатура нового посла в США прорабатывается — Ушаков
0
123
17:32 07.10.2024
В Непале потеряна связь с пятью российскими альпинистами, ушедшими на гору Дхаулагири
0
159
17:12 07.10.2024
Спецслужбы НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону СВО — Нарышкин
0
227
17:00 07.10.2024
Киев за все время боев в Курской области потерял более 21 000 военных — МО РФ
0
207
16:32 07.10.2024
США и Британия напрямую причастны к взрывам «Северных потоков» — Нарышкин
0
263
16:12 07.10.2024
Число ошибочных налоговых платежей в РФ сократилось в 30 раз — глава ФНС
0
246
16:00 07.10.2024
Члены ЕС начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины — Bloomberg
0
293
15:32 07.10.2024
В Иране разрабатывают договор, предполагающий военную помощь в случае атаки США и Израиля
0
354
15:12 07.10.2024
Проблем с финансовым обеспечением семейной ипотеки в 2024–2025 гг. не будет — Силуанов
0
301
15:00 07.10.2024
Три человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
0
293

Возврат к списку