К 2030 году торговля РФ с дружественными странами может вырасти в 2,5 раза — Мишустин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торговли РФ с дружественными странами может вырасти в 2,5 раза к 2030 году. Такую оценку привел премьер-министр России Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

«Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50%. По оценке экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза», — сказал Мишустин.

Он обратил внимание, что эти тенденции влияют и на ситуацию в регионах России — «кардинально меняется логистика перевозок, растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры». «Расширяются перспективы портовых городов, в том числе вдоль Северного морского пути, появляются центры экономической активности там, где раньше их не было», — описал происходящее премьер.