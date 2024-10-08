Блинкен считает наследного принца Саудовской Аравии «избалованным ребенком» — книга

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен характеризует наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда как «избалованного ребенка». Такие сведения содержатся в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда.

Как говорится в опубликованных телекомпанией CNN выдержках из нее, наследный принц продержал до глубокой ночи Блинкена и его делегацию в ходе визита в Эр-Рияд, состоявшегося в рамках ближневосточного турне после вылазки в прошлом октябре радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле. Блинкен и сопровождающие его лица были измотаны разъездами и переговорами, но им пришлось долго ждать аудиенции у наследного принца, отмечается в книге. «МБС был не кем иным, как избалованным ребенком», — цитирует шефа американской дипломатии Вудворд.