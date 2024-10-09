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Пострадавшая от нападения собак в Якутии девочка умерла — власти

10:05 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девочка, пострадавшая в результате нападения собак в поселке Чульман в Якутии, умерла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«Министерство здравоохранения Якутии с прискорбием сообщает о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное для спасения 12-летнего подростка, но девочка умерла из-за травм, несовместимых с жизнью.

Днем 7 октября стая безнадзорных собак напала на 12-летнюю девочку рядом с домом № 12 на улице Строителей поселка Чульман. Отогнать животных удалось прохожему и подоспевшему отцу ребенка. В результате нападения девочка получила ранения верхних и нижних конечностей, тела и головы. Ребенок был в тот же день госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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