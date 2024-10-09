Заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено
11:26 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров стран, которое должно было состояться в Германии 12 октября, отложили на неопределенный срок, новая дата встречи будет определена позже. Об этом сообщает украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) со ссылками на источники в штаб-квартире НАТО.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден отложил свою поездку в Европу, частью которой должно было стать участие в заседании в формате Рамштайн, из-за приближения к штату Флорида сверхмощного урагана «Милтон».
Поездка Байдена в Германию должна была стать первым визитом американского лидера в эту страну на государственном уровне почти за 40 лет. На Украине рассчитывали вновь поднять на этой встрече вопрос о применении дальнобойного оружия западных стран по целям на территории России. Перед заседанием в формате Рамштайн планировались также отдельные переговоры между лидерами Великобритании, Германии, США и Франции по военному содействию Киеву.
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