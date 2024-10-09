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НОВОСТИ

Нобелевская премия по химии присуждена за исследования структур белков

13:06 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию в области химии за 2024 год получат американский ученый Дэвид Бейкер, а также британский исследователь Джон Джампер и Демис Хассабис. Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Ученых отметили премией за «компьютерное моделирование структур белков», а также за «прогнозирование структур белков», говорится в мотивировочной части решения комитета.

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