Нобелевская премия по химии присуждена за исследования структур белков

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию в области химии за 2024 год получат американский ученый Дэвид Бейкер, а также британский исследователь Джон Джампер и Демис Хассабис. Об этом сообщил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

Ученых отметили премией за «компьютерное моделирование структур белков», а также за «прогнозирование структур белков», говорится в мотивировочной части решения комитета.