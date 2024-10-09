Франция приняла удар циклона «Кирк», в 34 департаментах введен экстренный уровень угрозы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции объявили экстренный («оранжевый») уровень климатический угрозы в 34 департаментах в связи с первыми ударами циклона «Кирк». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, на юге Франции порывы ветра в первой половине дня достигали 58 м/с. Проливные дожди, которыми сопровождался циклон, вызвали сильные наводнения в ряде территорий, в том числе в районе Марселя.

Влияние циклона ощущается и в столице. Мэрия Парижа предупредила горожан о вероятности наводнений, возможных перебоях в электросети и транспортных проблемах.

Циклон настиг Францию после самого дождливого сентября за последние четверть века.

Ввиду ухудшения метеоусловий власти не исключают введения максимального («красного») уровня опасности, который позволяет префектам вводить различные ограничения для обеспечения безопасности населения.