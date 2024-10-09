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НОВОСТИ

Харрис поставила рекорд по «скоростному» привлечению средств на свою избирательную кампанию - NYT

22:00 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис собрала более $1 млрд менее чем за три месяца после объявления о своем участии в президентских выборах, сообщает газета The New York Times со ссылкой на три источника.

Ни один кандидат на высший государственный пост в США ранее не привлекал такую сумму настолько быстро. Эта сумма превышает общие сборы, о которых бывший президент США Дональд Трамп объявил за весь 2024 год.

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