Харрис поставила рекорд по «скоростному» привлечению средств на свою избирательную кампанию - NYT

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис собрала более $1 млрд менее чем за три месяца после объявления о своем участии в президентских выборах, сообщает газета The New York Times со ссылкой на три источника.

Ни один кандидат на высший государственный пост в США ранее не привлекал такую сумму настолько быстро. Эта сумма превышает общие сборы, о которых бывший президент США Дональд Трамп объявил за весь 2024 год.