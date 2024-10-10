Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 — над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа. 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 12 — над территорией Курской области, 9 — над территорией Ростовской, 4 — над территорией Брянской, по 2 над территориями Белгородской области и Республики Крым, 1 — над территорией Воронежской области и 15 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сообщили в российском военном ведомстве.