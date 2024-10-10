ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре — Алаудинов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы берут много пленных из числа элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Хотел бы, конечно, отметить и отряд Шустрого. 4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа „Ахмат“ во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы — уничтожено очень много противника, много пленных. Причем пленные непосредственно из элитных подразделений», — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Алаудинов уточнил, что российские подразделения уже находятся в самом Часовом Яре. «Мы зашли, и получается так, что мы находимся глубоко в тылу противника, и очень большие проблемы сейчас появились у противника в Часовом Яре», — добавил он.