Операция Израиля в Ливане не завершится до президентских выборов в США — FT
09:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расширяющаяся в Ливане военная операция Израиля вряд ли завершится до намеченных на 5 ноября президентских выборов в США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных официальных лиц.
«Две недели назад израильтяне говорили об ограниченном наземном вторжении на пару недель, но эти две недели, похоже, растягиваются», — заявил один из них. Нынешняя ситуация «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США», сказал чиновник.
«Мы хотим, чтобы они (израильтяне — прим. ТАСС) остановились и согласились на политический план, который уже в целом согласован, но, похоже, что, добившись успеха в военном отношении, они будут продолжать», — добавил он.
Издание отмечает, что изменение риторики политического руководства Израиля и масштабы эвакуации населения из приграничных районов вызывают все большее сомнение на Западе в отношении скорого завершения израильской операции.
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