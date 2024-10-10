На фестивале «Маяк» победил фильм «Кончится лето»

20:27 Источник: НГ-Online

В Геленджике прошла церемония закрытия второго фестиваля актуального российского кино «Маяк». Гран-при смотра жюри, в состав которого в этом году вошли режиссер монтажа и продюсер Мухарам Кабулова, актер и фотограф Владимир Мишуков, оператор Алишер Хамидходжаев, сценарист и режиссер Любовь Мульменко и продюсер Ольга Филипук, вручило фильму Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето».

Лучшим режиссером признали Александра Ханта, снявшего «Джекпот». Кроме этого, сыгравший в картине актер Максим Стоянов завоевал приз за лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой назвали Евгению Громову из «Агнии» - фильм также наградили за лучший сценарий, который написала режиссер Павла Стратулат. Приз за операторскую работу получила Екатерина Смолина за ленту «На этой земле». Режиссер этого фильма и сама работа удостоились особого упоминания жюри. Победу в еще одной номинации – лучший дебют – одержал фильм «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой.

Также наградили участников конкурса короткометражного кино, который оценивали режиссер и сценарист Михаил Местецкий, сценарист Савва Минаев, актриса Дарья Савельева. Особого упоминания удостоилась картина «Клок» Лианы Сукиасян, а главный приз достался фильму «Хребет» Кристины Пановой.