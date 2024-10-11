Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами России
09:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
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