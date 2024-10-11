Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана
10:20 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Береговая охрана США сообщила в четверг о спасении мужчины, который после урагана «Милтон» дрейфовал у побережья Флориды в термоконтейнере.
«Экипаж вертолета доставил мужчину в больницу Тампы для оказания дальнейшей помощи после того, как его обнаружили цепляющимся за термоконтейнер в спасательном жилете», — говорится в заявлении службы.
На момент проведения спасательной операции пострадавший — капитан рыболовецкого судна — находился в 48 км от города Лонгбоут-Ки.
Ураган «Милтон» третьей категории достиг западного побережья штата Флорида в среду вечером в районе города Сиеста-Ки. Утром в четверг ураган ослаб до первой категории. Без света, по информации мониторингового ресурса PowerOutage, остаются более 2,7 млн жителей штата. По последним данным, в результате удара стихии погибли по меньшей мере 14 человек.
НОВОСТИ
- 11:05 11.10.2024
- В Клайпедский морской порт Литвы зашли с визитом пять военных кораблей НАТО
- 11:00 11.10.2024
- РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка — Путин
- 10:32 11.10.2024
- ВСУ намеренно уничтожили больницу в Курской области — местный житель
- 10:05 11.10.2024
- США обеспокоены «опасной и незаконной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море — Блинкен
- 10:00 11.10.2024
- "Гигаватт Зеленского" к концу года запустить не успеют - Минэнерго
- 09:32 11.10.2024
- Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран — WSJ
- 09:20 11.10.2024
- Байден заявил Шольцу о намерении продолжить оказывать военную помощь Киеву
- 09:05 11.10.2024
- Два поезда столкнулись под Челябинском, пострадал работник локомотивной бригады
- 09:00 11.10.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами России
- 22:50 10.10.2024
- Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Зурабишвили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать