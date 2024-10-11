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Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана

10:20 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана США сообщила в четверг о спасении мужчины, который после урагана «Милтон» дрейфовал у побережья Флориды в термоконтейнере.

«Экипаж вертолета доставил мужчину в больницу Тампы для оказания дальнейшей помощи после того, как его обнаружили цепляющимся за термоконтейнер в спасательном жилете», — говорится в заявлении службы.

На момент проведения спасательной операции пострадавший — капитан рыболовецкого судна — находился в 48 км от города Лонгбоут-Ки.

Ураган «Милтон» третьей категории достиг западного побережья штата Флорида в среду вечером в районе города Сиеста-Ки. Утром в четверг ураган ослаб до первой категории. Без света, по информации мониторингового ресурса PowerOutage, остаются более 2,7 млн жителей штата. По последним данным, в результате удара стихии погибли по меньшей мере 14 человек.

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