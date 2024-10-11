Турция ввела антидемпинговые пошлины от 6 до 43% на сталь из РФ, КНР, Индии и Японии
11:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция ввела антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной плоской стали от крупнейших производителей России, Китая, Индии и Японии. Министерство торговли Турции сообщило, что провело анализ соответствующих сделок и пришло к выводу, что ценообразование бьет по интересам отечественной промышленности и производителям.
Меры, введенные министерством и опубликованные в официальном правительственном вестнике, касаются почти всей номенклатуры горячекатаной плоской стали. В отношении России дополнительные тарифы будут применяться к импорту стали Магнитогорского металлургического комбината (6,1% от таможенной стоимости CIF, Cost insurance and freight), ООО «Новолипецкая сталь» (6,1%), других производителей, в том числе ПАО «Северсталь» (9%).
На всех экспортеров из Японии наложена дополнительная антидемпинговая пошлина в 9%. Для индийской Tata steel вводится пошлина в 6,1%. Самые крупные пошлины введены в отношении почти десятка крупных производителей стали из Китая. Импорт их продукции будет облагаться дополнительно антидемпинговыми сборами в размере от 15,42% до 43,3%.
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