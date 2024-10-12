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НОВОСТИ

Истекли лицензии США на завершение операций с Мосбиржей

08:50 12.10.2024 Источник: РБК

США дали истечь двум генеральным лицензиям, которые разрешали определенные операции с участием Мосбиржи и ее дочерних организаций — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), признанных Банком России системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка. К настоящему моменту информации об их продлении не появилось.

С полноценным вступлением американских санкций против Мосбиржи и ее системных «дочек» возрастает риск вторичных санкций против иностранных финансовых институтов за проведение «существенных транзакций» с этими российскими организациями.  РБК

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