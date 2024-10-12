Роскомнадзор подготовил проект приказа для непубличного «замедления» сайтов
09:00 12.10.2024 Источник: Газета.Ru
Роскомнадзор разработал проект приказа для непубличного «замедления» работы онлайн-ресурсов — на основании внесудебного решения Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes.
Предполагается, что ведомство получит полномочия «по управлению сетью связи общего пользования» через технические средства противостояния угрозам или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком, операторам связи. Основанием для этого станут поручения генерального прокурора или его заместителей.
Издание также сообщало, что Роскомнадзор планирует потратить около 60 млрд рублей на модернизацию технических средств противодействия угрозам в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Это оборудование, устанавливаемое у интернет-провайдеров, используется для блокировки и замедления доступа к сайтам с запрещенной информацией. Модернизация имеющихся ТСПУ и установка нового оборудования предполагается с 2025 по 2030 год. "Газета.Ру"
НОВОСТИ
- 10:00 12.10.2024
- Три человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате нападения в Магасе
- 09:30 12.10.2024
- Украина уже проиграла России, но СМИ будут молчать об этом до выборов в США - Дотком
- 08:50 12.10.2024
- Истекли лицензии США на завершение операций с Мосбиржей
- 08:40 12.10.2024
- Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области
- 08:30 12.10.2024
- За ночь над регионами РФ уничтожены и перехвачены 47 БПЛА
- 22:25 11.10.2024
- Российские военные спасли из плена 56 жителей курского приграничья
- 21:29 11.10.2024
- «Роснефть» объединила Москву и Воронеж семейным автопробегом
- 20:30 11.10.2024
- В результате атак Израиля около 1,2 млн ливанцев стали беженцами - Красный Крест
- 20:20 11.10.2024
- Слуцкйи считает, что военная помощь от ФРГ не спасет киевский режим
- 19:45 11.10.2024
- Активисты блока «Победа» арестованы судом Молдавии на 30 суток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать