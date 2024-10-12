Роскомнадзор подготовил проект приказа для непубличного «замедления» сайтов

09:00 Источник: Газета.Ru

Роскомнадзор разработал проект приказа для непубличного «замедления» работы онлайн-ресурсов — на основании внесудебного решения Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes.

Предполагается, что ведомство получит полномочия «по управлению сетью связи общего пользования» через технические средства противостояния угрозам или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком, операторам связи. Основанием для этого станут поручения генерального прокурора или его заместителей.

Издание также сообщало, что Роскомнадзор планирует потратить около 60 млрд рублей на модернизацию технических средств противодействия угрозам в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Это оборудование, устанавливаемое у интернет-провайдеров, используется для блокировки и замедления доступа к сайтам с запрещенной информацией. Модернизация имеющихся ТСПУ и установка нового оборудования предполагается с 2025 по 2030 год. "Газета.Ру"