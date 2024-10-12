Вагенкнехт может прекратить переговоры о коалиции на востоке ФРГ из-за позиции по Украине

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт пригрозила прекратить переговоры о формировании коалиции в восточногерманских федеральных землях: Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, если ее требования по Украине не будут включены в коалиционные соглашения.

«Без мира все — ничто. Наши избиратели ожидают, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться изменения курса немецкой внешней политики», — сказала Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. «Мы присоединимся к коалиции, если сможем изменить ситуацию по национальным политическим вопросам, таким как образование и внутренняя безопасность, по преодолению периода пандемии коронавируса, а также по вопросу войны и мира», — добавила она.

При формировании правительства, как подчеркнула политик, важные вещи должны быть закреплены в коалиционном соглашении. «Это касается и позиции по вопросам войны и мира. Если мы сможем добиться ощутимых перемен для людей, мы будем править. Но если другие партии до сих пор не поняли сигналов последних выборов и просто захотят жить, как прежде, то коалиции с нами не будет», — констатировала она. Вагенкнехт заметила, что региональные правительства могли бы использовать свое влияние для изменения федеральной политики.

«Германия должна снова стать уважаемым на международном уровне голосом, который выступает посредником в конфликтах и выступает за дипломатию», — утверждала она. Лидер BSW высоко оценила призыв восточногерманских политиков активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине. Ранее в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министры Саксонии и Бранденбурга Михаэль Кречмер (ХДС) и Дитмар Войдке (СДПГ), а также лидер ХДС в Тюрингии Марио Фойгт выступили за создание международного альянса, одной из целей которого, по их мнению, было бы привлечение России к переговорам.

Вагенкнехт назвала это «хорошим шагом, потому что он выходит за рамки дебатов, которые всегда сводились к призывам к увеличению количества оружия». Ранее в BSW неоднократно заявляли, что партия пойдет на участие в региональных правительствах только в случае, если ее потенциальные партнеры согласятся на отказ от поставок оружия Киеву и размещения американских дальнобойных ракет в Германии.