Дефицит бюджета КНР в 2024 г. составит $574 млрд, доходы ниже ожиданий — Минфин

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы государственного бюджета КНР в текущем году окажутся ниже намеченного уровня, в связи с чем дефицит должен составить 4,06 трлн юаней ($574 млрд по текущему курсу). Об этом заявил министр финансов Китая Лань Фоань.

«Благоприятные для китайской экономики условия, такие как широкая основа [для развития] и обширный рынок, устойчивость и большой потенциал, не изменились, — сообщил он на пресс-конференции. — В то же время в экономической деятельности возникли некоторые новые ситуации и проблемы. Ожидается, что доходы государственного бюджета Китая вырастут ниже ожидаемого уровня».

Как уточнил чиновник, в 2024 году дефицит бюджета КНР составит 4,06 трлн юаней. «Это на 180 млрд юаней (примерно $25 млрд) больше, чем в [проекте] бюджета, [составленном] в начале предыдущего года, — отметил он. — Общие расходы госбюджета достигнут 28,55 трлн юаней (порядка $4 трлн). Они будут по-прежнему поддерживаться на довольно высоком уровне, обеспечивая эффективную поддержку высококачественному развитию».