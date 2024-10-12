Дефицит бюджета КНР в 2024 г. составит $574 млрд, доходы ниже ожиданий — Минфин
12:30 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы государственного бюджета КНР в текущем году окажутся ниже намеченного уровня, в связи с чем дефицит должен составить 4,06 трлн юаней ($574 млрд по текущему курсу). Об этом заявил министр финансов Китая Лань Фоань.
«Благоприятные для китайской экономики условия, такие как широкая основа [для развития] и обширный рынок, устойчивость и большой потенциал, не изменились, — сообщил он на пресс-конференции. — В то же время в экономической деятельности возникли некоторые новые ситуации и проблемы. Ожидается, что доходы государственного бюджета Китая вырастут ниже ожидаемого уровня».
Как уточнил чиновник, в 2024 году дефицит бюджета КНР составит 4,06 трлн юаней. «Это на 180 млрд юаней (примерно $25 млрд) больше, чем в [проекте] бюджета, [составленном] в начале предыдущего года, — отметил он. — Общие расходы госбюджета достигнут 28,55 трлн юаней (порядка $4 трлн). Они будут по-прежнему поддерживаться на довольно высоком уровне, обеспечивая эффективную поддержку высококачественному развитию».
НОВОСТИ
- 13:00 12.10.2024
- Дефицит кадров сильнее всего в обрабатывающей промышленности - исследование
- 12:00 12.10.2024
- Вагенкнехт может прекратить переговоры о коалиции на востоке ФРГ из-за позиции по Украине
- 11:30 12.10.2024
- Израиль определился с целями для ответного удара на атаку Ирана — NBC
- 11:00 12.10.2024
- Один человек погиб, 11 ранены в результате обстрелов ВСУ Белгородской области — губернатор
- 10:30 12.10.2024
- Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Франции на «негативный»
- 10:00 12.10.2024
- Три человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате нападения в Магасе
- 09:30 12.10.2024
- Украина уже проиграла России, но СМИ будут молчать об этом до выборов в США - Дотком
- 09:00 12.10.2024
- Роскомнадзор подготовил проект приказа для непубличного «замедления» сайтов
- 08:50 12.10.2024
- Истекли лицензии США на завершение операций с Мосбиржей
- 08:40 12.10.2024
- Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать