Польша не будет исполнять миграционный пакт ЕС — Туск
19:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти не намерены исполнять миграционный пакт ЕС и любые другие инициативы Брюсселя в этой области, если они не будут устраивать Варшаву. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
«Мы не будем воплощать в жизнь никакие идеи ЕС [в области миграционной политики], если будем уверены, что они вредят нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит [исполнять] миграционный пакт», — сказал польский премьер, выступая на съезде возглавляемой им Гражданской коалиции. Трансляция его заявления велась телеканалом TVP Info.
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