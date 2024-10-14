Украину ждет суровая зима в условиях замедления поддержки Запада — WSJ
11:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положение Украины предстоящей зимой может ухудшиться на фоне замедления поставок вооружений со стороны Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
«В условиях ограничения и замедления поставок западного оружия Украину ждет суровая зима. Ее военные, которых превосходят по численности и количеству вооружений, медленно, но неуклонно теряют позиции на главном восточном фронте», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что российские вооружения «превышают возможности ПВО» Украины, удары приводят к отключению объектов инфраструктуры, и зимой ситуация «может усугубиться». Вместе с тем, как пишет газета со ссылкой на оценку украинских чиновников и военных, Запад оказывает «недостаточную поддержку» Киеву для значительного изменения ситуации на фронте, хотя президент США Джо Байден и другие лидеры заявляли о своем желании помочь Украине победить в конфликте.
Новости
- 12:20 14.10.2024
- Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель
- 12:05 14.10.2024
- Доходы бюджета РФ в 2025 г. будут на 12% выше оценок поступлений 2024 г. — Счетная палата
- 12:00 14.10.2024
- Объем торговли КНР с РФ в январе — сентябре вырос на 2% и составил $180,35 млрд
- 11:32 14.10.2024
- Проект бюджета РФ предполагает ежегодное снижение доли расходов на нацоборону — СП
- 11:20 14.10.2024
- Главы МИД ЕС рассмотрят поставки ПВО Украине, решение не гарантировано — Боррель
- 11:05 14.10.2024
- Тело второго горняка обнаружили под завалами на разрезе в Кузбассе без признаков жизни
- 10:32 14.10.2024
- В ЕС возникли острые разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю — Боррель
- 10:24 14.10.2024
- Соцконтракты в 2025 году планируется заключить с 630 тыс. россиян — Котяков
- 10:06 14.10.2024
- Трамп предложил бороться с «внутренним врагом» в США при помощи армии
- 10:00 14.10.2024
- Экономика ФРГ останется в рецессии до конца 2024 года — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать