Украину ждет суровая зима в условиях замедления поддержки Запада — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положение Украины предстоящей зимой может ухудшиться на фоне замедления поставок вооружений со стороны Запада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«В условиях ограничения и замедления поставок западного оружия Украину ждет суровая зима. Ее военные, которых превосходят по численности и количеству вооружений, медленно, но неуклонно теряют позиции на главном восточном фронте», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что российские вооружения «превышают возможности ПВО» Украины, удары приводят к отключению объектов инфраструктуры, и зимой ситуация «может усугубиться». Вместе с тем, как пишет газета со ссылкой на оценку украинских чиновников и военных, Запад оказывает «недостаточную поддержку» Киеву для значительного изменения ситуации на фронте, хотя президент США Джо Байден и другие лидеры заявляли о своем желании помочь Украине победить в конфликте.