Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством КНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник прибыл в Пекин с официальным визитом для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая, сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — сообщили в министерстве.