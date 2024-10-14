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НОВОСТИ

Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством КНР

14:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник прибыл в Пекин с официальным визитом для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая, сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — сообщили в министерстве.

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