Учения НАТО в условиях конфликта на Украине ведут к нагнетанию напряженности — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные ядерные учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в условиях «горячей войны» в рамках украинского конфликта ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В условиях „горячей войны“, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — указал представитель Кремля, комментируя соответствующую тему.