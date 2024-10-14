Учения НАТО в условиях конфликта на Украине ведут к нагнетанию напряженности — Песков
16:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабные ядерные учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в условиях «горячей войны» в рамках украинского конфликта ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В условиях „горячей войны“, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — указал представитель Кремля, комментируя соответствующую тему.
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