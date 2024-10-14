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Непрямые переговоры Ирана с США при посредничестве Омана приостановлены — МИД

16:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран приостановил переговорный процесс с США при посредничестве Омана «из-за особой ситуации» на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время своего визита в Маскат.

«Маскатский процесс в настоящее время приостановлен из-за специфической ситуации в регионе. Сейчас мы не видим основы для проведения переговоров. Как только мы сможем преодолеть нынешний кризис, мы решим, возвращаться к этой работе или нет», — приводит его слова агентство IRNA. Как отметил Арагчи, Оман всегда играл важную роль на Ближнем Востоке, помогал в урегулировании различных конфликтов и оказывал услуги посредника в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, передавая послания и создавая условия для ведения переговоров.

Последний раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Омане прошел в мае. 18 мая американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что главной темой переговоров был вопрос о недопущении эскалации на Ближнем Востоке.

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