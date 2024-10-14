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МИД Индии решил отозвать посла и ряд дипломатов из Канады

18:40 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Индии приняло решение отозвать посла республики в Канаде Санджая Кумара Верму и ряд других дипломатов в связи с опасениями за их безопасность. Об этом говорится в пресс-релизе индийского МИД.

Ранее ведомство отвергло заявления со стороны Канады, в которых содержатся обвинения в том, что индийский посол в Оттаве причастен к заговору с целью убийства одного из лидеров сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Ниджара. Как указало министерство, в МИД был вызван поверенный в делах посольства Канады в Нью-Дели. Ему сообщили, что «необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо».

Ведомство подчеркнуло, что «в атмосфере экстремизма и насилия действия правительства Трюдо поставили под угрозу <…> безопасность» дипломатов». «Мы не верим в приверженность нынешнего канадского правительства обеспечению их безопасности. Поэтому правительство Индии приняло решение отозвать посла и других преследуемых дипломатов и должностных лиц», — заявили в МИД Индии.

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