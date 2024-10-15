КНР готова углублять и расширять военные связи с РФ — китайский военачальник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает готовность углублять и расширять военные связи с Россией и поддерживать тесные обмены между двумя государствами на высоком уровне. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.

«Используя 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами в качестве новой отправной точки, мы готовы вместе с Россией постоянно укреплять и развивать <…> китайско-российские отношения, — сказал он. — Надеемся, что обе стороны будут работать сообща над реализацией важного консенсуса глав двух государств, поддерживать тесные обмены на высоком уровне, углублять и расширять военные отношения между двумя странами, защищать их собственные интересы в области национального суверенитета, безопасности и развития».