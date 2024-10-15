Войска РФ выбили ВСУ со всех островов в русле Днепра в Херсонской области — сенатор

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Российской Федерации выбили формирования украинских войск со всех островов в русле Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС заявил сенатор от региона Константин Басюк.

«Противник на протяжении весны и лета пытался закрепиться на островах. Ничего у него не получилось. Наша группировка выбила все формирования Вооруженных сил Украины со всех островов от правого берега [Днепра]», — сказал он.

По словам сенатора, на херсонском участке фронта ситуация стабильная и контролируемая российскими военными. «Противник чувствует на той стороне себя очень неуютно под ударами нашей артиллерии, наших беспилотников», — подчеркнул Басюк.