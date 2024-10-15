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Трамп согласился поддержать пакет помощи Украине, чтобы объединить республиканцев — книга

13:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп не считал целесообразным продолжать финансировать Украину и выступал против предоставления ей пакета помощи объемом $61 млрд. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон убедил пользующегося авторитетом среди республиканцев экс-президента, что одобрение помощи Киеву позволит объединить партию, говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война», которая вышла в свет сегодня.

Журналист отмечает, что на фоне обсуждения в Палате представителей законопроекта о выделении Украине очередного пакета помощи, который в итоге был одобрен в апреле, Трамп заявлял, что поддержка Украины — это «пустая трата денег налогоплательщиков», поскольку «Украина коррумпирована и победа России неизбежна». «Бывший президент не видит смысла в финансировании Украины», — такое мнение выразил спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон в узком кругу после многочисленных бесед с Трампом. Однако впоследствии Джонсону удалось убедить его поддержать законопроект, сославшись на необходимость сохранения единства среди республиканцев в Палате представителей. «Трамп увидел выгоду для себя и снял вето (изменил свою позицию — прим. ТАСС)», — пишет Вудворд.

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